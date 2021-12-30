В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины дали советы, как избежать пожароопасных ситуаций в праздничные дни.

Об этом сообщает в Facebook ЦОЗ при Минздраве Украины в четверг, 30 декабря.

В ЦОЗ пояснили, что выполнение простых рекомендаций позволит свести к минимуму риск пожара.

Украинцам рекомендуют:

Не включайте в сеть несколько электроприборов одновременно.

Перед выходом из дома убедитесь, что все электроприборы отключены от сети питания.

Откажитесь от использования пиротехники и категорически запретите ее использовать детям.

Не украшайте новогоднюю елку легковоспламеняющимися предметами.

Новогодняя елка должна находиться в отдалении от нагревательных приборов.

Как обезопасить себя и близких от пожаров в новогодние праздники. Источник: Facebook/ЦОЗ при Минздраве Украины

Ранее "Страна" сообщала, что в МОЗ объяснили украинцам, как накрыть новогодний стол без проблем для пищеварения.

Также мы писали, что в Центре общественного здоровья при Минздраве Украины дали советы, как обезопасить себя и близких от COVID-19, отмечая новогодние праздники. В ЦОЗ рассказали, что лучший способ провести зимние выходные – это остаться дома в тесном семейном кругу.