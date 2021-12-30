Под Новый год на запад Украины идет оттепель, а на востоке - снег. Карта погоды по регионам
В последний день года, 31 декабря, атмосфера решит немного пошутить и вместо классической зимней погоды со снегом и морозами, пришлет в Украину дожди, мокрый снег и оттепель. Потепление первыми почувствуют жители западных областей Украины, где температура воздуха поднимется уже в ближайшую ночь, а в течение следующих двух суток оттепель будет наблюдаться и по всей стране. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Атмосферные фронты северного циклона Sebastian повлекут за собой осадки. В зависимости от температуры воздуха фаза осадков будет отличаться по территории Украины - ожидается и снег, и мокрый снег и дожди.
В западных областях - дождь, ночью местами с мокрым снегом; температура ночью около ноля, днем +1-6 градусов.
На остальной территории страны небольшой снег, днем местами с дождем, лишь в южной части ночью без существенных осадков. Температура воздуха ночью до 2-7 градусов мороза. В дневные часы морозу ослабнут до 2-3 градусов. На востоке страны ночью 6-11 градусов ниже ноля, днем от ноля до 5 градусов мороза.
На дорогах страны ожидается гололедица. Ночью и утром в западных и восточных областях туман. В северных и центральных областях местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
В Киеве и области 31 декабря будет облачно. Небольшой снег, днем с дождем. Ночью и утром слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с.
Температура воздуха по области ночью до 2-7 градусов мороза, днем от -2 до +3. В Киеве ночью до 1-3 градусов мороза, днем от ноля до +2.
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