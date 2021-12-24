После того, как во вторник, 21 декабря, в Киеве возникли серьезные проблемы с движением транспорта на дорогах, в столице резко взлетели цены на такси. Сумма варьируется от 350 грн до 600.

Например, доехать с левого берега в центр Киева сегодня вечером на такси можно за 350-600 гривен.

"Забавно, что за те же 600 гривен можно купить билет на самолет Киев-Берлин (естественно, если покупать их за месяц). К слову, перелет займет не намного больше времени, чем проезд через Киев вечером в пятницу. Цены выросли из-за грандиозных пробок, которые перед выходными сковали Киев", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что буквально 3 дня назад пробки сковали практически весь город. В соцсетях горожане и жители пригорода жалуются на то, что из-за непогоды с трудом и с опозданием добираются на работу и учебу. В частности, местные телеграм-каналы распространяли фото, на которых были запечатлены огромные очереди в метро.

Кроме того, ранее мы сообщали о том, что в столице утвердили временный порядок работы информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками "Карантин".