Синоптики предупредили, что в ближайшие несколько дней в Карпатах сохранится значительная снеголавинная опасность. На сегодня, 5 января, на высокогорье Закарпатской области объявили штормовое предупреждение из-за опасной погоды.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На карте видно, что Закарпатье выделено желтым цветом: означает, что в области в объявлен 1 уровень опасности, поскольку погода ухудшится. Днем в горах ожидается значительный дождь и порывы ветра 25-28 м/с.

Кроме того, по информации синоптиков, сегодня, 5 января, на высокогорье Закарпатского и в горах Ивано-Франковского регионов сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Между тем, ранее мы писали о том, что европейские страны встретили самый теплый Новый год в истории. На севере Испании температура воздуха прогрелась до 24,7 градусов тепла. Это является максимальной температурой для декабря с момента начала ведения учета в 1947 году.

Кроме того, мы писали, что несмотря на то, что после Нового года в Украине наблюдалось значительное потепление, на Рождество, 7 января, синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры до -10 градусов (в Карпатах).