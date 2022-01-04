В Украине в ближайшие дни сохранится аномально теплая погода с периодическими дождями, моросью, туманами и порывистым ветром. Но уже на Рождество, 7 января, синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры до -10 градусов (в Карпатах).

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

По прогнозу синоптика, 5 января теплый южный и юго-западный ветер будут способствовать дальнейшему повышению температуры воздуха. Ночью ожидается температура около 0...+5 °С, в Карпатах и на востоке Украины -5...0 °С, а днем воздух прогреется до +8, в южных областях до +12.

По словам Кибальчича, иногда могут фиксироваться суточные рекорды максимальной температуры, но с 6 января температура постепенно будет снижаться. Только на юге и в Крыму сохранится аномально теплая воздушная масса. 6 января в течение суток ожидается максимум +5 °С, на юге и в Крыму до +12.

На Рождество, 7 января, снижение температуры продолжится и в течение суток достигнет значений -3, местами пройдет небольшой снежок. В Карпатах будет до -7 градусов.

На выходных, по словам синоптика, ожидается морозная погода без осадков с ночными температурами -9...-4 градусов и дневными около -4...+1. В Карпатах ночью -15...-10 °С, днем -7...-2 °С.

Как писала "Страна", в первый день 2022 года в США отменили больше двух тысяч авиарейсов из-за "омикрона" и непогоды. А в египетской Хургаде 1 января выпали сразу снег и град, несмотря на 20-градусное тепло.