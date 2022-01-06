Вчера, 5 января, в Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд - первый раз за сто сорок два года средняя температура воздуха в этот день составила 6,5 градусов тепла.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Согласно данным наблюдений метеостанции обсерватории, 5 января в столице Украины первый раз за 142 года среднесуточная температура воздуха составляла +6,5 градуса. Это на 0,7 градуса выше рекордного значения температуры этого дня в 1961 году.

"Климатическая норма превышена на 9,1 градус, что соответствует погоде начала апреля", – сказано в сообщении .

Это уже четвертый рекорд текущего января. Максимальная температура в Киеве поднялась до +10,7 градусов и превысила предыдущий рекорд в этот день 1925 года на 2,3 градуса.

Ранее "Страна" рассказывала, какая погода ждет Украину в Сочельник (6 января). Сегодня в Киев вернутся морозы с мокрым снегом, а на юге задержится тепло до +13.

Также сообщалось, что в середине декабря прошлого года в центре Киева из-за гололеда на дорогах травмировались люди. Женщина упала на покрытом ледяной коркой тротуаре столицы.