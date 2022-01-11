В Украине, во вторник, 11 января, и, в среду, 12 января, ухудшится погода. В связи с этим синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности по всей стране, кроме южных регионов.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики предупредили, что 11 и 12 января на дорогах страны, кроме южной части, ожидается гололедица.

Вместе с тем, по данным синоптиков, сегодня в Украине ожидается облачная погода, без осадков. Температура воздуха днем - от -3 до -6 градусов, ночью столбики термометров покажут также -3...-6.

И в Киеве сегодня не ожидается осадков. Погода будет несолнечная. Днем и ночью в столице -4...-6 градусов.

Прогноз погоды в Украине 11 января

При этом, уже завтра, по данным синоптиков, погода в Украине кардинально изменится. По всей стране будет солнечно, без осадков. При этом ожидаются морозы до -16 градусов.

Прогноз погоды в Украине 12 января

Ранее мы писали, что жителей Киева предупредили об опасности гололеда на дорогах в ближайшие два дня. Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призвал киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и призвал следовать советам во время гололедицы.

Также сообщали, что на столицу после снегопадов надвигаются 15-градусные морозы.