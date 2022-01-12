Ближайшая ночь в Украине будет самой холодной с начала зимы. Столбики термометров опустятся до отметок -11-19 градусов, а на севере и северо-востоке местами до -18-24 градусов. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, уже в четверг днем морозы ослабнут.

"Завтра днем ​​температура воздуха будет составлять в большинстве областей -4-9 градусов. В западных областях 13 января начнется потепление, ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Кстати, это потепление уже днем ​​14 января, на Василия, охватит большую часть Украины. Так что готовьте головы и гардероб к этим мощным температурным прыжкам", - предостерегает синоптик.

По ее данным, ветер в четверг будет северо-западного направления, порывистый, а временами штормовой.

"Это крайне некомфортно при такой низкой температуре воздуха. Поэтому оставьте временно элегантные пальто, обувь и кепочки - одевайтесь, словно собрались в полярную экспедицию", - рекомендует синоптик.

Небольшой снег 13 января возможен только в Карпатах, а также местами в северных и центральных регионах. Большая часть Украины будет под влиянием антициклона, поэтому будет преобладать сухая погода.

"В Киеве завтра будет очень холодно - ночью -15-19 градусов, днем ​​в четверг температура воздуха повысится до -2-4 градусов. Сильный ветер будет существенно усиливать чувство холода. На Маланку в столице есть вероятность небольшого снега. На дорогах гололедица. На Василия, 14 января, потепление в Киеве направится в оттепель. Но пока готовимся фиксировать кусачие градусы и потеплее одеваться!", - пишет Наталья Диденко.

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