Синоптические процессы над Украиной на этой неделе будут очень динамичными. После серьезного похолодания и самой холодной ночи с начала зимы уже в четверг в западные области начнет поступать более теплый воздух атлантического происхождения, который в течение пятницы-субботы распространится и по всей территории страны. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Завтра в Украине морозы начнут отступать, но погода будет ветреной, иногда с осадками.

Ближайшей ночью в западных областях осадков не ожидается, днем ​​небольшой мокрый снег и дождь, местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с; температура воздуха ночью 10-15 градусов мороза; днем около ноля, в Закарпатье до 2-7 градусов мороза.

На остальной территории Украины без осадков. Лишь днем ​​в северных и большинстве центральных областей небольшой снег, ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18 градусов мороза, на севере страны 16-21 градус ниже ноля. Днем морозы ослабнут до ​​1-6 градусов, а в восточной части - до -7-12 градусов.

На дорогах страны, кроме южной части, местами гололедица.

В Киеве и области завтра облачно с прояснениями. Ночью и днем ​​без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью до -16-18 градусов, днем ​​1-3 градуса ниже ноля.

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