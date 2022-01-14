Синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде в Украине на 14 января и предупредила о сильном ветре, вызванном прохождением над нашей страной двух атмосферных фронтов.

Об этом Наталья Диденко сообщила в своем Facebook в четверг, 13 января.

"14 января в Украине ожидается переменчивая погода с сильным ветром, потеплением и мокрым снегом. Завтра Украину будет пересекать атмосферные фронты, поэтому в большинстве областей будет сильный западный, северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-22 метров в секунду, местами до 25-27 метров в секунду. На высокогорье Карпат может быть больше", - рассказала синоптик.

Кроме того, вероятны осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. На Востоке, юго-востоке и Крыму преимущественно возможен снег.

Днем ​​в пятницу, 14 января, потеплеет до -2...+4 градусов.

"В ближайшую ночь еще поморозит восточную часть, -8...-14 градусов, в центральных областях ночью ожидается -3...-8 градусов. Однако днем, напоминаю, повсюду потеплеет. В Киеве на Василия – сильный штормовой ветер, мокрый снег с переходом в дождь, потепление днем ​​до оттепели. Сильный ветер будет нивелировать потепление, поэтому завтра, выбираясь щедровать коллегам, или шефу, или соседям, или местному депутату, или друзьям обязательно теплее одевайтесь, обувь тщательно подберите, чтобы ноги не промокали, плотный шарф и шапку", - советует синоптик.

Наталья Диденко добавила, что необходимо тщательно выбирать место для парковки автомобиля, чтобы не упала на него ветка или дерево, а также держаться подальше от билбордов, старых или открытых балконов.

"И подкормите птичек. А вдруг среди них будет именно та лааастивочка", - "щедрует" синоптик.

Синоптик рассказала об атмосферных фронтах над Украиной. Источник: Facebook/Наталья Диденко

Ранее "Страна" сообщала, что на перевалах на Прикарпатье, где ночью ударили 15-градусные морозы, организовали пункты обогрева. Там можно согреться и переждать холод.

Также мы писали, что в выходные, 15-16 января, в Украине ожидается потепление до малых "минусов". Вместе с тем, из-за холода на дорогах и тротуарах будет гололед.