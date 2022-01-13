На перевалах на Прикарпатье, где ночью ударили 15-градусные морозы, организовали пункты обогрева. Там можно согреться и переждать холод.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook.

Пункты обогрева развернули на Яблуницком, Вышковском, Кривопольском и Буковецком перевалах. По данным спецслужбы, там температура воздуха -13...-16 градусов.

Водители же могут переждать мороз в местах отстоя автотранспорта.

Кроме того, на дорогах государственного значения проводят противогололедную обработку. В настоящее время покрытие трасс сухое.

Напомним, ранее синоптик дала украинцам советы, как спасти нос и щеки в морозную погоду.

Также мы писали, что синоптики в четверг объявили штормовое предупреждение в восьми областях Украины. Речь идет о западных регионах. Сегодня днем там ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а также мокрый снег с дождем.

Кроме того, мы сообщали, что в выходные, 15-16 января, в Украине ожидается потепление до малых "минусов". Вместе с тем, из-за холода на дорогах и тротуарах будет гололед.