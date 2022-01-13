В четверг, 13 января, в восьми регионах Украины ожидаются сильные порывы ветра. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра, обнародованные в Facebook.

По данным синоптиков, сегодня днем в западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Штормовое предупреждение (первого уровня опасности) объявлено в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Вместе с тем, согласно карте погоды на сегодня, в западных областях пойдет мокрый снег с дождем. В северных областях также ожидается снег. В восточных и южных регионах будет солнечно, без осадков.

В Киеве в четверг ожидается небольшой снег. Температура воздуха после ночных 18-градусных морозов днем будет в пределах -1...-3.

Прогноз погоды в Украине 13 января

Ранее мы писали, что сегодня в Украине начнут ослабевать морозы. В западные области начнет поступать более теплый воздух атлантического происхождения, который в течение пятницы-субботы распространится и по всей территории страны.

Также сообщали, какая погода будет на Старый Новый год.