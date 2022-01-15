Шквальный ветер, который пронесся по многим регионам Украины 14 января, повалил новогодние елки на центральных площадях многих населенных пунктах. Об этом сообщают местные СМИ и пользователи соцсетей.

Больше всего от порывов ветра пострадал север страны. В Сумской области не устояла елка в городе Кролевец, хотя она была закреплена шестью тросами.

Елка в Кролевце

Рухнула елка в Белополье Сумской области. Мэр города Юрий Зарко написал, что ветер был такой силы, что металлическая труба диаметром 15 сантиметров, сломалась, как спичка.

Елка в Белополье

В сети появилось видео момента падения елки в Белополье.

Падение елки в Белополье

Упали елки в ряде населенных пунктов Черниговской области. Например, в Носовке.

Рухнувшая елка в Носовке Черниговской области

Упало новогоднее дерево и в Бобровице.

Упавшая елка в Бобровице

Под порывами ветра согнулась елка в Лубнах Полтавской области.

Елка в Лубнах

Ранее мы писали, что из-за сильного ветра 14 января в Украине был объявлен "оранжевый уровень" опасности.

А также, что Киев вечером 14 января заметала пурга.