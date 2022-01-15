Сильный ветер "сдул" множество новогодних елок на севере и в центре Украины. Фото и видео
Шквальный ветер, который пронесся по многим регионам Украины 14 января, повалил новогодние елки на центральных площадях многих населенных пунктах. Об этом сообщают местные СМИ и пользователи соцсетей.
Больше всего от порывов ветра пострадал север страны. В Сумской области не устояла елка в городе Кролевец, хотя она была закреплена шестью тросами.
Елка в Кролевце
Рухнула елка в Белополье Сумской области. Мэр города Юрий Зарко написал, что ветер был такой силы, что металлическая труба диаметром 15 сантиметров, сломалась, как спичка.
Елка в Белополье
В сети появилось видео момента падения елки в Белополье.
Падение елки в Белополье
Упали елки в ряде населенных пунктов Черниговской области. Например, в Носовке.
Рухнувшая елка в Носовке Черниговской области
Упало новогоднее дерево и в Бобровице.
Упавшая елка в Бобровице
Под порывами ветра согнулась елка в Лубнах Полтавской области.
Елка в Лубнах
Ранее мы писали, что из-за сильного ветра 14 января в Украине был объявлен "оранжевый уровень" опасности.
А также, что Киев вечером 14 января заметала пурга.