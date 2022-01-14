В Украине сильный ветер и снег, на улицах украинской столицы - настоящая пурга.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Из-за мощного ветра (25-34 м/с) в большинстве регионов Украины объявлен оранжевый (второй) уровень опасности.

По всей Украине в первый день Старого Нового года - очень ветренная погода, вызванная сразу двумя атмосферными фронтами. Синоптики обещают мокрый снег с дождем и мощный ветер до 25 м/с. Они предупредили о втором уровне опасности (оранжевом). На дорогах - гололедица (I уровень опасности, желтый).

Сильный ветер со снегом, переходящим в дождь, продержится и 15 января, но он будет постепенно стихать, а температура стабилизируется.

В большинстве регионов Украины сегодня объявлен оранжевый уровень опасности из-за мощного ветра. Также по всей Украине гололедицы первого, желтого уровня опасности.

Оранжевый уровень опасности означает, что погодные условия опасны и несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность.

Напомним, синоптик предупредила о ветре, потеплении и двух атмосферных фронтах в первый день Старого Нового года.

Также сообщалось, что сегодня Украину накрыл штормовой ветер.