В субботу, 15 января, в большинстве областей Украины ожидается сухая погода. Осадки в виде снега ожидаются на востоке, о чем свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Так, на западе Украины сегодня будет облачно с прояснениями. Дневная температура от - до +3. Ночью ожидаются морозы до -3.

В северных регионах снежить будет в Черниговской и Сумской областях. Днем от -2 до +2. Вечером столбик термометра покажет от -2 до +1.

Немного прохладнее будет в центральных областях - днем синоптики прогнозируют от -1 до +1 градуса. Аналогичная картина будет и после захода солнца. Снег ожидается в Полтавской области.

В южной части Украины будет теплее. Днем воздух прогреется до +1...+4. Вечером -1...+2.

А вот на востоке страны сегодня будет снегопад в большинстве районов - в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Днем там от -2 до +2 градусов.



Прогноз погоды по всей Украине 15 января 2022 года. Карта Укргидометцентра

Напомним, ранее синоптик предупредила о ветре, потеплении и двух атмосферных фронтах в первый день Старого Нового года.

Также сообщалось о том, что Украину недавно накрыл штормовой ветер.