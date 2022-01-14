В субботу, 15 января, в Украине ветер будет потихоньку утихать, однако останется порывистым, но уже с меньшей интенсивностью. Температурный фон снизится до небольших морозов. Преобладает погода без существенных осадков, лишь в ближайшую ночь в Украине возможен небольшой мокрый снег, а днем осадки распространятся на восточные и северо-восточные регионы. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от -3 до +2 градусов. На юге днем ​​до 5 градусов выше ноля. В Карпатах ночью 5-10 градусов ниже ноля, днем морозы ослабнут до ​​1-6 градусов. На дорогах Украины , кроме южной части, местами гололедица.

В субботу в Киеве и области ночью небольшой мокрый снег, днем ​​без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по области в течение суток от 3 градусов мороза до 2 градусов выше ноля. В Киеве ночью от 0 до -2, днем потеплеет до +2 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что на перевалах Прикарпатья из-за резко ударивших морозов развернули пункты обогрева.

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