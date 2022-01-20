В Ровно часть жилых домов, школ, детских садов и больниц осталась без отопления. Список
В городе Ровно в ряде жилых домов, школ, детских садов и больниц, в четверг, 20 января, не будет отопления, в связи со строительством тепловой генерации на улице Макарова.
Об этом сообщила пресс-служба "Ровнотеплоэнерго" на своей странице в Facebook.
"На улице Макарова строится самая большая на Западной Украине тепловая генерация. Это позволит уменьшить потребление дорогостоящего газа для теплоснабжения. Сейчас работа на финальной стадии. Для последнего этапа необходимо подключить новые котлы к электросети и трансформаторной подстанции, которая обслуживает котельную на газ. Поэтому придется временно выключить электроснабжение, а затем ограничить подачу тепла", - заявили в "Ровнотеплоэнерго".
С 10:00 до 15:00 не будет тепла в следующих домах:
- по улице Соборной от дома 257 до дома 448 (по обе стороны улицы);
- по улице Вербовой от дома 2 до дома 93 (по обе стороны);
- по улице Макарова от дома 26 до дома 58;
- по улице Млиновской от дома 29 до дома 41;
- по улице Князя Острожского от дома 2 до дома 22;
- по улице Юбилейная от дома 3 до дома 11;
- по улице Королева от дома 4 до дома 23 (по обе стороны);
- по улице Гурия Бухала (бывшая 6-я Гвардейская) дома 1 и 2.
Также теплоснабжение отключат в:
- школах №3, 8, 19, 23;
- дошкольных детских учреждениях №33, 39, 40, 42, 44;
- ЦПМСП №3.
Кроме того, подачу теплоснабжения ограничат во все офисные здания, торговые заведения, здания органов государственной и местной власти.
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