В городе Ровно в ряде жилых домов, школ, детских садов и больниц, в четверг, 20 января, не будет отопления, в связи со строительством тепловой генерации на улице Макарова.

Об этом сообщила пресс-служба "Ровнотеплоэнерго" на своей странице в Facebook.

"На улице Макарова строится самая большая на Западной Украине тепловая генерация. Это позволит уменьшить потребление дорогостоящего газа для теплоснабжения. Сейчас работа на финальной стадии. Для последнего этапа необходимо подключить новые котлы к электросети и трансформаторной подстанции, которая обслуживает котельную на газ. Поэтому придется временно выключить электроснабжение, а затем ограничить подачу тепла", - заявили в "Ровнотеплоэнерго".

С 10:00 до 15:00 не будет тепла в следующих домах:

по улице Соборной от дома 257 до дома 448 (по обе стороны улицы);

по улице Вербовой от дома 2 до дома 93 (по обе стороны);

по улице Макарова от дома 26 до дома 58;

по улице Млиновской от дома 29 до дома 41;

по улице Князя Острожского от дома 2 до дома 22;

по улице Юбилейная от дома 3 до дома 11;

по улице Королева от дома 4 до дома 23 (по обе стороны);

по улице Гурия Бухала (бывшая 6-я Гвардейская) дома 1 и 2.

Также теплоснабжение отключат в:

школах №3, 8, 19, 23;

дошкольных детских учреждениях №33, 39, 40, 42, 44;

ЦПМСП №3.

Кроме того, подачу теплоснабжения ограничат во все офисные здания, торговые заведения, здания органов государственной и местной власти.

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