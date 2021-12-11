Клиенты компании "Киевтеплоэнерго", которая встретила новый отопительный сезон с новыми тарифами, в декабре получат платежки в новом формате. Там появятся строчки с платой за абонентское обслуживание и функционирование систем отопления и горячего водоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Киевтеплоэнерго".

Соответствующие нововведения предусмотрены законом "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

"Если раньше за обслуживание и замену домовых счетчиков тепла и горячей воды жители платили в виде взносов, то теперь это включено в плату за абонентское обслуживание", - проинформировали в компании.

Абонплата за тепло и горячую воду будет указываться в платежке отдельными строками и отображаться ежемесячно. Она включает расходы по обслуживанию домовых счетчиков тепла, и расходы, связанные с распределением и администрированием услуг.

Максимальный размер абонплаты для одной столичной квартиры составит 30,95 гривен за услугу по поставке тепловой энергии и 33,74 гривен за услугу по поставке горячей воды.

Для домов, оборудованных приборами учета, в платежках клиентов будут отображаться такие составляющие потребления тепловой энергии, как функционирование систем отопления и горячего водоснабжения. Их будут отделять из общего объема тепловой энергии, потребленной домом в соответствии с методикой распределения между потребителями объемов потребленных в здании коммунальных услуг №315 от 22.11.2018 года.

Кроме того, согласно этой методике, у части клиентов появится строчка с минимальной долей. Это касается владельцев квартир с индивидуальными счетчиками, которые несвоевременно передают показания, или передают близкие или равные нулю. Новая строка отображает минимальную часть среднего потребления из общего объема потребленной тепловой энергии домом.

"Платежки за ноябрь клиенты "Киевтеплоэнерго" получат в декабре", - говорится в сообщении компании.

Ранее "Страна" писала о том, почему бизнесу начали приходить рекордные счета за коммуналку.

Также мы информировали, в платежках украинцев будут указывать объем потребленного газа в пересчете на киловатт-часы.