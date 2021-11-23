Мы уже писали, что МВФ выделил Украине очередной кредитный транш - 700 млн долларов. Деньги поступят на счета уже сегодня.

Кроме того, Фонд одобрил продолжение программы stand-by на полгода - до конца июня 2022 года.

Напомним: в финансировании МВФ была достаточно значительная пауза. Фонд согласовал для Украины 18-месячную программу stand-by на порядка 5 млрд долларов в июне 2020 года и сразу выделил 2,1 млрд. Но затем кредитование поставили на стоп. Хотя мы могли получить еще два транша на 1,4 млрд долларов в 2020 году, а в этом году - еще 1,5 млрд. Но онлайн-миссия Фонда в феврале этого года по пересмотру программы так ничем и не закончилась. В МВФ заявили, что для получения денег нужен больший прогресс.

И только по итогам работы сентябрьской миссии дело сдвинулось с мертвой точки.

Был согласован обновленный перечень условий, которые должна выполнить наша страна. "Ключевой - это тарифы и энергетика. Нас хотят вернуть в Третий энергопакет, и вынудить власти отказаться от регулирования тарифов на коммуналку для населения - сделать их полностью рыночными. Это значит, что электроэнергия для людей подорожает в два раза, отопление - втрое, вода - в 1,5-2 раза, газ - в четыре раза или даже больше", - говорит экономист Алексей Кущ.

Впрочем, как считает глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, то, что кредит нам все же дают, да еще и продлили программу на полгода поясняется не столько надеждами МВФ добиться реформ в Украине, сколько политикой.

"Это, в первую очередь, политический вопрос. И связан он с истерией по поводу российских войск у наших границ, и того, что "Путин нападет", - отмечает Пендзин.

При этом возникает вопрос - нужны ли нам сейчас деньги от МВФ и настолько ли, что придется под 700 млн долларов, в общем-то, небольшой суммы, повышать тарифы для населения.

Разбирались, что значит для Украины очередной кредитный транш от МВФ и почему нам его дают именно сейчас.

Путин и экономическая пропасть

Почему, после достаточно продолжительно паузы, МВФ все же согласовал выделение Украине очередного. транша?

Эксперты уверены, что тут ключевую роль сыграл, в первую очередь, политический фактор.

"Решение о выделении транша – политический шаг. В Украине сейчас непростая ситуация с геополитической точки зрения, а также энергетический кризис.

В СМИ, в том числе, иностранных, все больше сообщений о том, что Украина может подвергнуться нападению со стороны РФ зимой этого года (хотя в самой России это категорически опровергают - Ред.). Это может подогреть панические настроения как среди населения, так и среди инвесторов, в том числе, покупателей наших ОВГЗ. Что может нанести большой удар по экономике.

Плюс есть риски значительной девальвации национальной валюты. Сначала гривна стартовала с уровня в 26 гривен за доллар, и уже вскоре может пробить планку в 27, что, понятно, ускорит инфляционную динамику, которая и так зашкаливает.

Поэтому, несмотря на то, что прежние требования по кредиту Украина не выполнила, МВФ пошел нам навстречу и пересмотрел программу stand-by. Официально в Фонде заявляют, что мероприятия, которые Украина уже провела в части реформирования судебной системы, и продолжении реформ в финансовом секторе, демонстрируют, что страна - надежный и ответственный партнер. Но ранее этого было недостаточно для выделения денег. И тут МВФ вдруг "передумал", - говорит Максим Орыщак, аналитик компании “Центр биржевых технологий”.

Стоит отметить, что прогресс по отдельным пунктам прежних договоренностей формально есть. К примеру, в октябре Рада приняла закон, прописывающий новые полномочия Нацбанка. Речь идет об ограничении влияния на НБУ совета Нацбанка, введении "кодекса этики" для работников, новой процедуре управления золотовалюдтными резервами и пр. Этот закон был одной из "хотелок" МВФ.

Также летом был принят закон, прописывающий создание этического совета с участием трех представителей международных организаций.

Но судебная реформа оспаривается Верховным судом. В Конституционный суд поступило представление о проверке конституционности норм о порядке назначения членов Высшего совета правосудия. Так что тут ситуация еще может кардинально развернуться.

По борьбе с коррупцией особых подвижек нет. Что в этот раз почему-то не смутило Фонд.

Руководитель аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин также говорит, что вопрос с деньгами - по большей части политический.

"Сейчас в медиаполе активно обсуждается риск вторжения РФ в Украину, что уже привело к панике нерезидентов и оттоку капитала. За короткое время гривна упала на более чем 2,5%. В таких условиях кредит МВФ, безусловно, выступает позитивным фактором для внутреннего рынка и хорошим сигналом для инвесторов. Кредит можно расценивать как доказательство, что Фонд поддерживает страну, несмотря на риски, и, возможно, даже не рассматривает риски так жестко, как это видят другие", - говорит Шевчишин.

"Политический фактор к выделении кредита - ключевой. Но банально Фонд может даже где-то запереживал, что мы перестанем платить по прежним долгам. Поэтому решил подбросить еще немного денег", — считает и Олег Пендзин.

Пять условий от МВФ

Мы уже писали, какие обязательства взяла на себя Украина перед МВФ на этапе подписания меморандума в прошлом году. Пунктов там много, начиная от борьбы с коррупцией, реформы судов и корпоративного управления госкомпаний и заканчивая теми, что близки каждому украинцу - отказом от регулирования тарифов на коммуналку (что предусматривает переход на рыночное ценообразование), продолжением медреформы Супрун (которая уже сделала медицину фактически недоступной для многих граждан)и "оптимизацию" школ.

Под новый транш прописали новые условия. Их пять:

1. Вернуть налогово-бюджетную политику в режим, соответствующий среднесрочной устойчивости долга, защищая при этом социально уязвимые слои населения, укрепляя управление доходами и снижая фискальные риски, связанные с квазифискальными операциями, в том числе в энергетике.

2. Обеспечить независимость центрального банка и сосредоточение денежно-кредитной политики на возвращении инфляции к целевому уровню.

3. Обеспечение финансового благополучия банков, в том числе посредством надлежащего управления, с целью возобновления надежного банковского кредитования частного сектора.

4. Борьба с коррупцией и продвижение судебной реформы.

5. Снижение роли государства и корпоративных интересов в экономике с целью улучшения деловой среды, привлечения инвестиций и повышения потенциала экономики.

Отметим, что большинство этих пунктов новыми можно назвать с большой натяжкой. Они уже перечисляются в Меморандуме с МВФ.

Но новыми красками заиграл вопрос энергетического сектора.

Мы уже писали, что в Украине сейчас - масштабный энергетический кризис. Газ дорогой, угля нет, энергосистема буквально балансирует на грани веерных отключений.

Поэтому пункт по энергетике в данном списке - ключевой, - говорит Кущ.

"Под новый транш нас попросту пытаются вернуть в Третий энергопакет, от которого власти отошли, запустив масштабное госрегулирование коммунальных тарифов для населения. То есть, 700 млн долларов - это, своего рода, крючок, чтобы украинские власти уже не соскочили и начали повышать тарифы", — отмечает Алексей Кущ.

По его словам, с весны тарифы в Украине могут просто взлететь: электроэнергия для людей подорожает вдвое, отопление - втрое, вода - в 1,5-2 раза, газ - в четыре раза и даже больше - в зависимости от того, какие на тот момент будут ценники на европейских биржах.

"Власти подписались под этим условием, очевидно, в надежде, что к весне проблема как-то сама рассосется. Период высоких цен на энергоносители закончится, и рост тарифов уже не будет столь значительным, чем если считать по сегодняшним котировкам. Но, по всем прогнозам, обвал цен на энергоносители в обозримом будущем вряд ли случится. Поэтому придется повышать тарифы", - добавил Кущ.

"Ситуация в энергетической сфере сейчас критическая. Не секрет, что Фонд настаивал в предыдущих меморандумах на рыночных тарифах для населения и минимизации субсидирования. Поэтому нет сомнения, что тарифы коммунальные тарифы будут расти к рыночным уровням, накручивая инфляцию. Но это неизбежный путь. Гораздо опаснее политика заигрывания с электоратом посредством снижение тарифов.

Украина, с МВФ или без него, все равно рано или поздно будет вынуждена привести ту же цену газа для населения к рыночной или близкой к ней, исходя из баланса рынка (внутренней добычи и импорта), иначе этот ценовой разрыв ляжет на бюджет. Аналогичная ситуация с электроэнергией. Рынок диктует свои законы", - говорит Шевчишин.

Впрочем, как считает Олег Пендзин, еще не факт, что власти решатся в один момент отпустить тарифы в свободное плавание.

"Зеленский прекрасно понимает, что он сидит на тарифной пороховой бочке. И, если повысит ценники на коммуналку, то рванет так, что никакой американский парашют в качестве денег от МВФ его не спасет. Поэтому, скорее всего, выберут прежнюю тактику - пообещают, но выполнять не будут", - отмечает Пендзин.

Не исключено, что в реальности власти выберут средний вариант - повысят тарифы, но не сразу к рыночным значениям, а сразу незначительно. И, если люди не станут сильно возмущаться, будет еще одна порция повышения.

Что касается других пунктов договоренностей с МВФ, то тут расклад следующий.

По пункту о независимости Нацбанка. Новый закон принят, осталось "вернуть инфляцию к целевому уровню", то есть, 5%.

"Это вряд ли выполнимо. Инфляция уже 11%, к концу года, думаю, будет 14%. Инфляций цен производителей (удорожание сырья, производственных процессов, оборудования и других составляющих себестоимости) - выше 50%. Это рекордный показатель, который со временем скажется на потребительском рынке", — говорит Пендзин.

Пункт по обеспечению финансового благополучия банков, в том числе посредством надлежащего управления, с целью возобновления надежного банковского кредитования частного сектора. Как считает Алексей Кущ, это своего рода «звоночек» для властей. "Им дают понять, чтобы умерили пыл касательно государственных банков, в особенности в части кредитования объектов "Большого строительства", — отмечает эксперт.

Пункт о борьбе с коррупцией и продвижению судебной реформы. Своего рода "напоминалка". Он кочует из меморандума в меморандум уже не первый год. Алексей Кущ считает, что его вписали «по инерции». Впрочем, это может значить, что власти дали дополнительные обещания, в частности, по ускорению судебной реформы.

Пункт о снижение роли государства и корпоративных интересов в экономике. "Это, прежде всего, приватизация. Власти нацеливают на то, чтобы распродать как можно больше государственного имущества", — говорит Кущ.

Зачем Украине $700 миллионов и на что их потратят

То есть, за 700 млн долларов - в общем-то достаточно небольшую сумму - власти в очередной раз подписались под списком заданий для страны. И, даже если выполнять их полностью у Зеленского не намерены, все равно придется пойти хотя бы на частичное выполнение, в том числе, по тарифам для населения.

Но настолько ли нужны Украине эти 700 млн?

Как считает Алексей Кущ, острой потребности в деньгах от МВФ на данный момент нет.

Золотовалютные резервы (а именно на их пополнение уйдет часть (скорее всего, большая) денег за октябрь увеличились на 3,3%, до 29,7 млрд. "Эсли смотреть, по золотовалютным резервам, то острой потребности в кредите от МВФ нет", - говорит и Олег Пендзин.

Но, как отмечает Максим Орыщак, уже в ближайшее время ситуация может измениться.

"ЗВР Украины увеличились за счет покупки валюты на межбанке. Но уже в ноябре Нацбанк начал активно их тратить, пуская доллары на стабилизацию валютного рынка, так как спрос на валюту превышает предложение. То есть можно ожидать, что по итогу этого месяца золотовалютные резервы страны «похудеют», и эта информация станет триггером для усиления паники на валютном рынке. В этом плане кредит от МВФ - это плюс", - отмечает Орыщак.

Как уже писала "Страна", сильное давление на гривню оказывают слухи о грядущей войне с Россией. Зарубежные инвесторы начали активнее выводить деньги из гособлигаций. Соответственно, растет спрос на валюту и курс гривны падает. Чтоб было достаточно валюты, чтоб продать ее нерезидентами под вывод средств, собственно, и может уйти значительная часть транша МВФ.

Также часть денег пойдет в бюджет. Как заявил Зеленский, помимо поддержания финансовой стабильности (то есть, в золотовалютные резервы) кредит будет направлен на борьбу с последствиями коронавируса.

"Вполне возможно, из этих денег профинансируют по тысяче гривен вакцинированным украинцам», - говорит Пендзин. "Допускаю, что будут траты по излюбленной для властей теме "Большого строительства", то есть, деньги освоят и пустят по коррупционным схемам, а отдуваться придется рядовым гражданам, которым начнут приходить повышенные платежки", - добавил Кущ.

По словам Пендзина, деньги от МВФ можно расценивать как определенный плюс для бюджета, так как частично покроется его дефицит.

"Но этого транша очень мало, все равно придется занимать еще - и на внутреннем, и на внешних рынках. Другое дело, что с учетом кредита от МВФ заимствования на внешнем рынке будут для нас более доступными, чем без него. Да и держатели наших ОВГЗ, получив положительный сигнал от Фонда, возможно, станут сбрасывать украинские бумаги не так активно", — говорит Пендзин.

"Сама сумма - мизерная. 700 млн с учетом проблем, которые есть в стране и финансирования, в котором она нуждается - это копейки. Для сравнения: за три квартала этого года заробитчане перечислили 10,5 млрд долларов. Мы платим ежегодно по внешним долгам по 400-500 млрд гривен. 700 млн долларов, конечно, на что-то хватит, но сумма, скорее условная, при этом часть уйдет в том числе, на погашение старых долгов перед самим Фондом", - подытожил Пендзин.

"Вопрос о восстановлении экономики более быстрыми темпами сейчас вообще не идет. Ситуация начинает напоминать историю 2014-2015 годов, когда ЗВР задействовали впустую. Гривна все равно падала. Но, если геополитический кризис будет усиливаться, МВФ продолжить выделать транши, так как экономической активности для поддержания стабильных показателей ВВП не хватит. Не зря J.P. Morgan недавно резко ухудшил прогноз роста украинского ВВП с 4,5% до 2,3% по итогу 2021 года", - добавил Орыщак.