Исполнительный совет МВФ раскрыл условия, на которых предоставил Украине транш в 700 миллионов, который страна получит уже сегодня.

В частности, согласно документу, украинские власти обязались:

1. Вернуть налогово-бюджетную политику в режим, соответствующий среднесрочной устойчивости долга, защищая при этом социально уязвимые слои населения, укрепляя управление доходами и снижая фискальные риски, связанные с квазифискальными операциями, в том числе в энергетике.

2. Обеспечить независимость центрального банка и сосредоточение денежно-кредитной политики на возвращении инфляции к целевому уровню.

3. Обеспечение финансового благополучия банков, в том числе посредством надлежащего управления, с целью возобновления надежного банковского кредитования частного сектора.

4. Борьба с коррупцией и продвижение судебной реформы.

5. Снижение роли государства и корпоративных интересов в экономике с целью улучшения деловой среды, привлечения инвестиций и повышения потенциала экономики.

Напомним, что совместная программа Stand-by между Украиной и МВФ на сумму 5 млрд долларов была утверждена 9 июня 2020 года. Она направлена ​​на преодоление последствий пандемии Covid-19, укрепление результатов и продление реализации важных структурных реформ в Украине.

Как сообщали в украинском правительстве, средства МВФ, выделение которых Совет директоров Фонда согласовал 22 ноября, будут направлены на поддержание стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19. Кроме того, Совет МВФ также принял решение о продлении программы до конца июня 2022 года.

Также мы сообщали, что в октябре Рада по требованию МВФ масштабно урезала полномочия совета Нацбанка Украины.