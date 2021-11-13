В пятницу, 12 ноября, в Лондоне украинский посол Вадим Пристайко, по поручению Кабинета министров, подписал рамочное соглашение, предусматривающее кредит на сумму в 1,7 млрд фунтов стерлингов.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

Так, кредит предоставляется на десять лет, а средства должны будут пойти на потребности ВМС, которые должны быть готовы к российской агрессии в Черном и Азовском морях.

Напомним, в Верховной Раде Украины появился законопроект, которым предлагаются выделить три миллиарда гривен представителям бизнеса и наемным работникам, находящимся в "красных" зонах карантина.

Также "Страна" писала, правительство Украины ожидает, что уже в ноябре Совет директоров Международного валютного фонда утвердит выделение Украине нового транша в размере 700 миллионов долларов.

Ранее Денис Шмыгаль заявлял, что Украина уже выполнила все макропоказатели, и в июле было принято 12 законов из Меморандума с МВФ. Получение нового кредита премьер-министр анонсировал до конца года.

Мы также сообщали, что появилась информация, что МВФ предварительно согласился на транш в $700 млн, потребовав продвижения судебной реформы. Группа представителей МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала о политике поддержки реформ в стране в контексте соглашения о резервном кредитовании (SBA).