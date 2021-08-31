Грузия приняла решение отказаться от кредита ЕС в размере 75 млн евро, после чего в Брюсселе заявили, что страна не выполнила условия для его получения. В частности, по судам.

Об этом пишет "Эхо Кавказа".

Как сообщается, накануне премьер Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что Грузия решила отказаться от второй части макрофинансовой помощи ЕС в размере 75 млн евро.

Он заявил, что из-за сокращения внешнего долга больше нет необходимости получать эту сумму.

В то же время, как пишет "Радио Свобода", в ЕС прииняли во внимание решение Грузии, одновременно заявив, что стране не удалось повысить независимость судебной системы, что являлось главным условием для получения европейского кредита.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что предпосылкой для выделения кредита для Грузии является изменение судебной системы. Речь идет о том, чтоб поставить отбор судей по контроль европейцев - тоже самое, что произошло и в Украине.

Но грузины, как видим, не пошли на это и отказались от кредита.

Напомним, тем временем, как заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, Украина выполнила все главные условия для получения второго транша от ЕС.

Также сообщалось, в ЕК назвали реформу судебной системы условием получения второго транша от Евросоюза.