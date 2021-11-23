Международный валютный фонд выделит Украине очередной транш в размере почти 700 млн долларов США. Совет директоров МВФ 22 ноября принял положительное решение о завершении первого пересмотра программы Stand-by.

Об этом сообщил официальный сайт Кабинета министров Украины.

"Мероприятиями, которые осуществила Украина в части реформирования судебной системы, продолжения реформы в финансовом секторе, мы подтвердили статус Украины как надежного и ответственного партнера. Средства МВФ будут направлены на поддержание стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19", - сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

Совет МВФ также принял решение о продлении программы до конца июня 2022 года.

"Укрепить финансовую стабильность сейчас, конечно, будет не лишним с учётом массированного выхода иностранцев из украинских гособлигаций на фоне слухов о грядущей войне с Россией (что уже ударило по курсу гривны). Как раз на продажу им валюты и уйдут выделенные 700 млн долларов от МВФ", комментирует это решение Telegram канал "Политика Страны".

Совместная программа Stand-by между Украиной и МВФ на сумму 5 млрд. долларов США была утверждена 9 июня 2020 года. Она направлена ​​на преодоление последствий пандемии COVID-19, укрепление результатов и продление реализации важных структурных реформ в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что сегодня МВФ рассмотрит вопрос о выделении Украине очередного транша.

Мы также информировали, что Украина уже выполнила все макропоказатели, и в июле приняла 12 законов из Меморандума с МВФ. Получение нового кредита премьер-министр анонсировал до конца года.

Напомним, на этой неделе появилась информация, что МВФ предварительно согласился на транш в $700 млн, потребовав продвижения судебной реформы. Группа представителей МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала о политике поддержки реформ в стране в контексте соглашения о резервном кредитовании (SBA).