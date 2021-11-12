Международный валютный фонд (МВФ) определился с датой пересмотра программы Stand-by для Украины. Первый пересмотр программы обсудят, в понедельник, 22 ноября.

Об этом свидетельствует данные Исполнительного совета МВФ, обнародованные на сайте фонда.

Согласно предварительному расписанию официальных заседаний Исполнительного совета МВФ, первый пересмотр программы для Украины обсудят 22 ноября.

Ранее "Страна" писала, что в октябре по итогам миссии МВФ заявил о возможности предоставления Украине транша в размере 700 млн долларов, потребовав продвижения судебной реформы. Группа представителей МВФ и украинские власти достигли договоренности на уровне персонала о политике поддержки реформ в стране в контексте соглашения о резервном кредитовании. Переговоры длились больше месяца.

Также сообщалось, что, по словам главы Кабмина, Украина ожидает в ноябре утверждения нового транша от МВФ. По его словам, Украина упорно работала для принятия этого решения.

Кроме того, ранее Шмыгаль говорил, что Украина уже выполнила все макропоказатели, и в июле было принято 12 законов из Меморандума с МВФ.