Транш от Международного валютного фонда, выделение которого накануне согласовал Совет директоров МВФ, поступит на счета Украины уже во вторник, 23 ноября.

Об этом в Facebook сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.

"Второй транш программы в размере около 700 млн долларов уже во вторник будет на счетах украинского правительства", - сообщил он.

Рашкован поблагодарил тех, кто работал над исполнением этого решения, а также заявил, что необходимо продолжать работу и в дальнейшем.

Отметим, что совместная программа Stand-by между Украиной и МВФ на сумму 5 млрд долларов была утверждена 9 июня 2020 года. Она направлена ​​на преодоление последствий пандемии Covid-19, укрепление результатов и продление реализации важных структурных реформ в Украине.

Напомним, "Страна" писала о том, что в украинском правительстве ранее анонсировали, что средства МВФ, выделение которых Совет директоров Фонда согласовал 22 ноября, будут направлены на поддержание стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями Covid-19. Кроме того, Совет МВФ также принял решение о продлении программы до конца июня 2022 года.

Также мы сообщали, что в октябре Рада по требованию МВФ масштабно урезала полномочия совета Нацбанка Украины.