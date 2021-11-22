В планах Международного валютного фонда уже в понедельник, 22 ноября, рассмотреть вопрос о выделении Украине следующего транша. Об этом свидетельствует данные Исполнительного совета МВФ, обнародованные на сайте фонда.

В ходе заседания пересмотрят программу сотрудничества с Украиной Stand-by.

18 октября МВФ заявил, что миссия Международного валютного фонда и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала по первому пересмотру программы Stand-by. Это открывает путь к вынесению на совет исполнительных директоров МВФ результатов первого пересмотра программы Stand-by и запроса о продлении сроков программы.

Завершение первого пересмотра позволит говорить о транше в объеме 500 млн СПЗ (специальных прав заимствований), что является эквивалентом около 700 млн долларов.

Ранее "Страна" писала, что в октябре в МВФ заявили о возможности предоставления Украине транша в размере 700 млн долларов, потребовав продвижения судебной реформы.

Также мы сообщали, что Рада по требованию МВФ масштабно урезала полномочия совета Нацбанка Украины.