В сети обсуждают объявление, появившееся в одном из районов Одессы. Компания "Житло-Сервис" уведомляет жильцов о космическом тарифе за отопление, составляющем 92 грн 29 копеек за квадратный метр. Таким образом проживающим в этом районе одесситам отопление в трехкомнатной квартире придется выложить 5700 грн.

"Одесса - самый теплый город страны. А это Таирово район мажористых мажоров. За блатную советскую трешку 1972г в 62 кв м - 5700, вынь и полож! И это только за отопление, а еще вода газ электричество мусор дворник и т.д. до 8-9 тыщ на круг", - говорится в подписи к фото с объявлением.

Отметим, что Таирово в Одессе - это обычный спальный район. А что касается тарифов за централизованное отопление без счетчиков, то по Украине они составляют от 27 до 80 грн за квадратный метр. Чаще всего тариф находится в диапазоне 34-43 грн за квадратный метр. Подробнее об этом можно почитать в отдельном материале "Страны".

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"Нехреновые аппетиты", - пишет один из пользователей. "Я думала у нас ж@па, а нет, есть ещё глубже", - отвечает второй. "Летом будет дешевле. И теплее", - утешает третий.

Напомним, СБУ предупредила Кабмин, что целые регионы Украины могут остаться без отопления.

Также мы сообщали, что в Минэкономики спрогнозировали, как в Украине вырастут тарифы на отопление, воду и газ в 2022 году.