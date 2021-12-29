Сотрудники детского сада для детей с аутизмом "Ребенок с будущим" собираются выйти с протестом под стены Кабинета министров после получения счетов за отопление по тарифу торговых центров. Об этом в соцсети сообщила

основательница развивающего детского сада для детей с особенностями Инна Сергиенко.

По словам руководителя, у учреждения, созданного родителями для помощи своим особенным детям, рентабельность совсем не такая, как у торговых центров.

"Уважаемый Кабинет Министров, вот и к нам в садик для детей с аутизмом пришли счета за теплоносители. Коэффициент 2,68, потому что, согласно постановлению КМУ №1 209, мы и другие центры, созданные родителями, чтобы хоть как-то помочь своим детям, относимся к категории "інші" вместе с ТРЦ. Жаль, что рентабельность у нас разная", - говорится в сообщении.

Также Сергиенко добавила, что социальный бизнес вынужден решать проблемы, которые не решает государство, но сложившаяся ситуация заставляет задуматься о закрытии детского сада для детей с аутизмом.

"Только я предупреждаю - просто так садик не закрою. Мы с детьми придем к вам - в Кабмин, не поможет - в Верховную Раду, и оставим их вам на пару часиков. Посмотрим, как вы будете решать проблемы аутизма, те самые, с которыми мы живем каждый день", - написала в соцсети Сергиенко.

Ранее "Страна" писала о том, что в нескольких районах Николаева аварийно отключили свет, воду и отопление.

Также мы сообщали, что СБУ предупредила Кабмин, что целые регионы Украины могут остаться без отопления