После решения суда Лондона экстрадировать в США Джулиана Ассанжа напротив консульства Великобритании в Нью-Йорке прошел пикет с призывом не передавать американцам основателя WikiLeaks. В нем приняли участие сводный брат Ассанжа, звезда Голливуда Сьюзан Сарандон и один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Репортаж о пикете опубликовало РИА Новости.

Сводный брат Ассанжа Гэбриэл Шиптон сообщил, что Джулиан чувствует себя плохо.

"Он страдает. Они пытаются его сломать. В конечном итоге мы живем в страхе, что Джулиан не вынесет этого", - сказал родственник Ассанжа.



У Шиптона спросили, с каким призывом он обратился бы к администрации Джо Байдена.

"Оставить Джулиана в покое, показать пример миру, что вы серьезно относитесь к свободе прессы, отпустить Джулиана и прекратить его уголовное преследование", - ответил мужчина.

В свою очередь Сарандон добавила, что "было бы интересно увидеть, какие страны беспокоятся о демократии и свободе слова больше, чем США".



"Потому что США много говорят о свободе слова, но не похоже, что они делают хорошо свою работу. Я была бы рада, если бы другие страны проявили инициативу и показали США, как это делается", - сказала она.

На тот же вопрос, который ранее был адресован Шиптону, актриса ответила, что у властей США нет заинтересованности в том, чтобы прислушиваться к призывам.

"Не думаю, что администрация показала хоть какую-то заинтересованность или мужество в том, что касается хоть каких-то вопросов демократии. Так много сфер, которые они полностью игнорировали. Так что я не думаю, что есть смысл", - пояснила актриса.



По мнению Сарандон, апеллировать надо к журналистскому сообществу.

"Это их будущее на кону. Я бы просто призывала людей, потому что не вижу смысла обращаться к правительству", - добавила она.

А Уотерс считает, что в США и Британии происходит нечто ужасное, и назвал Ассанжа абсолютно невиновным, а также одним из величайших людей и журналистов XXI века.

Собравшиеся на пикет принесли плакаты с надписями "Освободите Ассанжа", "Нет экстрадиции", "Освободите Ассанжа и всех политических заключенных", "Журналистика не преступление, а военные преступления - да", "Британским судом манипулирует правительство США".

Ранее "Страна" сообщала, что на фоне суда по его экстрадиции основатель WikiLeaks перенес в лондонской тюрьме инсульт.

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