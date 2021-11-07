Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и его юрист Стелла Моррис подали в суд на министра юстиции Британии и начальницу тюрьмы Белмарш, в которой отбывает наказание Ассанж, из-за того, что они не дают паре пожениться. Об этом сообщает Daily Mail.

Влюбленные добиваются свадьбы с мая 2021 года. Сначала организовать церемонию попросили тюремного священника. Потом невеста обратилась к начальнице тюрьмы. После этого уже адвокаты пары попросили о встрече Моррис и Ассанжа вместе с сотрудником местного загса, но и это обращение осталось без ответа.

Пара уверена, что британские власти специально чинят препятствия бракосочетания и это связано с "политической войной" против основателя Wikileaks​​​

В судебном иске министра юстиции и тюремную начальницу обвиняют в злоупотреблении властью, иррациональном и несправедливом поведении, в также лишении пары и их детей прав (у Джулиана Ассанжа втайне родилось двое детей, пока он жил в изоляции на территории посольства Эквадора в Лондоне: четырехлетний Габриэль и двухлетний Макс).

Стелла Моррис с детьми. Фото: PA MEDIA

Напомним, сначала Ассанжа обвинили в изнасиловании, а власти США предъявили ему обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Если Британия выдаст его США, то ему грозит 175 лет тюрьмы.

Кстати, в январе 2021 года президент Мексики объявил о готовности дать убежище Ассанжу.

Полиция Великобритании в апреле 2019 года арестовала Ассанжа в посольстве Эквадора.

Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года из-за неявки основателя на судебное заседание по повестке. Южноамериканское государство, в диппредставительстве которого прятался основатель WikiLeaks, лишило его убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций. Суд в Лондоне в мае приговорил его к 50 неделям лишения свободы.