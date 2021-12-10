Высокий суд Лондона 10 декабря разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему может грозить до 175 лет тюрьмы.

Об этом пишет DW.

Правительство США выиграло апелляцию на решение суда, приостановившее экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Дело теперь будет возвращено в суд низшей инстанции, где пройдут повторные слушания. При этом адвокаты Ассанжа могут оспорить вердикт суда.

Отметим, Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Летом этого года Эквадорский суд принял решение лишить гражданства Республики Эквадор основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Напомним, весной 2019 года Ассанж был задержан по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались в мае того же года. Вскоре после этого власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.