Австралийский журналист и основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, экстрадицию которого в США недавно разрешил суд Лондона, перенес микроинсульт в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш.

Об этом со ссылкой на невесту Ассанжа Стеллу Морис сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел еще в конце октября, прямо во время выступления Ассанжа по видеосвязи в Высоком суде Лондона. В результате у 50-летнего Ассанжа произошло опущение века, а также наблюдались проблемы с памятью, признаки неврологического повреждения.

Сейчас Ассанжу сделали МРТ, он получает лекарства от инсульта. Невеста заключенного Стелла Морис считает, что причиной транзиторной ишемической атаки стал стресс на фоне судебного процесса об экстрадиции основателя WikiLeaks в США.

"Джулиан борется, и я боюсь, что этот микроинсульт может стать предвестником более серьезной атаки. Это нужно немедленно решать. Посмотрите на животных, запертых в клетках в зоопарке. Это сокращает их жизнь. Вот, что происходит с Джулианом. Бесконечные судебные дела вызывают сильнейший психологический стресс", - сказала она.

Ранее "Страна" писала, что Высокий суд Лондона 10 декабря разрешил экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где ему может грозить до 175 лет тюрьмы.

Напомним, летом суд лишил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа гражданства Эквадора.