Кабинет министров Украины принял важное постановление по коммунальным услугам, которое касается и субсидий. Упраздняется социальный норматив по отоплению в гривнях за квадратный метр, который применяется при начислении субсидий.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 3 ноября.

В постановлении прописано, что абонплата, которую начисляют владельцам жилья, оборудованного индивидуальной системой отопления и горячего водоснабжения, также включается в субсидии.

Также упраздняется социальный норматив по отоплению в гривнях за квадратный метр (он применяется при начислении субсидий). Теперь будут учитывать норматив в гигакалориях. Но сразу же возникает вопрос - как быть жильцам домов, не оборудованных счётчиками на тепло, а таких немало.

Указано, что на местах могут устанавливать свои социальные нормативы по коммунальным услугам - выше или ниже базовых. Но указано, что, если местные нормативы ниже базовых, то будут считать по следующей схеме: если у потребителя есть счетчик, применяются базовые нормативы, утвержденные Кабмином, если нет - можно применять местные нормативы.

То есть, потребители без счетчиков оказываются в более выигрышном положении.

Появился еще один социальный норматив - по вывозу мусора. Для твердых бытовых отходов - 0,325 кубов на человека в месяц, крупногабаритных - 0,0417 кубов, ремонтных - 0,05 кубов.

Напомним, для жителей регионов "красной" зоны карантина изменится система начисления субсидий.

Также сообщалось, что по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля на коммунальные субсидии не хватает 12 миллиардов.