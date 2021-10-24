Начисление субсидий в "красной" зоне адаптивного карантина будет осуществляться с увеличением социальных нормативов на 50%.

Об этом сообщает сайт Министерства социальной политики.

Сообщается, что расчет жилищных субсидий на период карантина для "красной" зоны проводится с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов, в пределах которых дается субсидия на холодную и горячую воду, водоотведение, электроэнергию и природный газ.

Отметим, стандартные социальные нормативы выглядят следующим образом:

холодная вода - 2 кубометра на человека (при наличии горячей воды) и 3,6 кубометра (при отсутствии горячей воды);

горячая вода - 1,6 кубометра на одного человека в месяц;

водоотведение - 3,6 кубометра на одного человека в месяц;

газ - при наличии плиты и горячей воды 3,3 кубометра на одного человека в месяц; при наличии плиты и без горячей воды 5,4 кубометра; при наличии газовой плиты и газовой колонки 10,5 кубометров;

электроэнергия - 70 кВт*ч в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 кВт*ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт*ч в месяц и так далее.

На жестком карантине сейчас находятся шесть областей:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Одесская;

Сумская;

Херсонская.

Также известно, что Черниговский регион и Киев могут попасть в "красную" зону карантина на следующей неделе.

Напомним, Кабмин принял постановление, по которому Минсоцполитики усилит проверки получателей социальных пособий, в том числе, субсидий. Контроль за людьми поставят на поток - проверяющие будут в буквальном смысле слова ходить по домам, изучая на практике, как живут те, кто претендует на бюджетные деньги или уже их получает. Причем, если не пустить контролеров в дом, выплаты автоматически приостанавливаются.

Также Кабмин запустил программу соцпомощи малообеспеченным семьям - на подготовку к школе. Она будет предоставляться малообеспеченным семьям в размере 2 тысяч гривен на каждого ребенка с 6 до 18 лет.



