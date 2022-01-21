Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 января совершил рабочую поездку Брестскую область. Во время общения с журналистами после посещения военных объектов он заявил, что Минск и Москва дадут серьезный ответ на угрожающие выживанию стран санкции Запада или на разворачивание армий у границ Союзного государства.

Его слова приводит официальный президентский сайт.

В беседе Лукашенко упомянул Украину, сказав, что она стала недружественной.

"Мы выстраиваем свою безопасность исходя из того, чтобы оборонять наши рубежи, чтобы защититься. Кто бы мог представить, что нам придется в эти дни выстраивать оборону от родных нам людей? Выстраивать не просто забор, но самую дорогостоящую систему безопасности на южных рубежах", - сказал глава Беларуси.

Он добавил, что хочет не только как президент, но и председатель Высшего госсовета Союзного государства подчеркнуть: Беларусь и Россия не хотят войны.

"Я думаю, меня поймет и руководство России. То, что я скажу, будет, наверное, созвучно и их позиции. Мы не хотим войны. Не только потому, что это тяжело и плохо, это не просто дискомфорт - это ужасно для человека, для людей и не только для военнослужащих. Не дай бог война, это коснется всех. Поэтому мы не хотим воевать. Не хотим еще и потому, что мы помним, какая была война у нас, которая закончилась семь десятков лет тому назад", - напомнил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что если против Союзного государства начнут разворачивать армии, ставить на грань выживания разного рода санкциями, запугивать и угрожать, то Беларусь и Россия тогда "ломанут так, что мало не покажется".

"Поэтому с нами не надо связываться. Нас невозможно победить. И по духу мы люди такие, что невозможно победить, и по территории: от Бреста до Владивостока - уже многие пробовали, мы помним. Чем закончилось - понятно. Поэтому не надо нас дергать. Мы никому в огород не лезем, у нас достаточно земли. Дай бог ее удержать и освоить. Вот наши цели. Но еще раз повторяю, если кто-то не вразумил: мало не покажется. Я не угрожаю, я просто предупреждаю: упаси вас господь!" - предупредил глава государства.

Ранее Лукашенко заявлял, что власти Украины находятся под внешним управлением и ведут себя непредсказуемо и неадекватно.

Также он призвал "международных жуликов" заканчивать с пандемией коронавируса.