Отношения между Россией и Западом в связи с переговорами по безопасности будут накалятся. Не исключены силовые демонстрации, и не обязательно вокруг или внутри Украины.

Такой комментарий по поводу происходящих процессов в отношениях России и Запада после встречи Лаврова и Блинкена опубликовал Telegram-канал журнала "Россия в глобальной политике", главным редактором которого является председатель Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов.

"Ажиотаж в связи со встречей Лаврова и Блинкена объясним - дело не только в информационной раскрутке, но и в сильно задранных вверх ставках. В такой ситуации любой контакт вызывает особый интерес. Однако по существу перегревать ожидания не надо. Стороны, особенно российская, находятся на траектории эскалации, дипломатам даны предельно жёсткие инструкции – от заявленной публично позиции не отступать ни на йоту. Задача – продемонстрировать визави, что речь идёт не о ремонте системы отношений, пусть даже серьёзном, а о её полном переустройстве.

Возвращение в рамку европейской безопасности, сформированную на исходе холодной войны (НАТО – ее ядро) невозможно, нужна новая, говорится в сообщении.

Это амбициозная задача, как добиться ее без войны – вопрос открытый, такого опыта по сути нет. Так что накал неизбежно будет изрядный. Включая силовые демонстрации, причём совершенно необязательно вокруг или внутри Украины. Президент Путин в таких вопросах не любит банальностей. А реальный разговор с пространством для лавирования и по повестке, более широкой, чем сейчас говорится, в идеале начнётся после следующей экскалации и для снижения напряжённости. Но чтобы он начался, эскалация должна быть убедительной. Получиться может по-разному, но в нынешней уже ситуации представить себе чьё-то отступление практически невозможно", - пишет "Россия в глобальной политике".

Напомним, "Страна" писала, о чем договорились Лавров и Блинкен в Женеве на встрече 21 января.

Также мы сообщали, что Лавров, говоря об итогах переговоров с Блинкеном, заявил, что бумаги Госдепа читать невозможно, а нападения на Украину не будет.

Кроме того, мы писали, что Блинкен также подвел итоги встречи с Лавровым. Он заявил, что вопросы безопасности США готовы решать, но на "взаимных условиях". Также Блинкен сказал, что если российские солдаты перейдут границы Украины, ответ будет "быстрым и жестким".