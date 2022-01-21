Министерство иностранных дел России опубликовало официальное заявление по итогам встречи главы ведомства Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В нем сообщается, что российская сторона предупредила Вашингтон о серьезных последствиях игнорирования озабоченности Москвы вопросами безопасности.

Документ появился на сайте МИД вечером 21 января.

Пресс-служба ведомства рассказала, что стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам предоставления правовых гарантий обеспечения безопасности РФ. В частности, они обсудили ключевые положения проектов международно-правовых соглашений, переданных ранее США и странам - членам НАТО.

В этом контексте Лавров указал на императивность строгого следования ключевому принципу неделимости безопасности, зафиксированному в многосторонних документах, включая Хартию европейской безопасности, подписанную на высшем уровне в Стамбуле в 1999 году.

"До Э.Блинкена четко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации, связанных в первую очередь с продолжающимся военным освоением Соединенными Штатами и их натовскими союзниками территории Украины на фоне масштабного развертывания сил и средств альянса вблизи наших границ, будет иметь самые серьезные последствия. Этого можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на наши проекты соглашений по гарантиям безопасности, письменную постатейную реакцию американской стороны на которые мы ожидаем получить на следующей неделе", - сказано в заявлении.

Также в МИД РФ добавили, что Лавров и Блинкен уделили особое внимание украинскому конфликту.

"Подчеркнута необходимость скорейшего и полноформатного выполнения Киевом Комплекса мер, включая налаживание прямого диалога с властями ЛНР и ДНР", - отмечено в документе.

При обсуждении двусторонней проблематики отношений с США Лавров констатировал, что они находятся в неудовлетворительном состоянии.

Стороны условились активизировать экспертную работу по нормализации работы диппредставительств двух стран и стабилизации визового режима. Также РФ потребовала скорейшего возвращения конфискованной американскими властями российской дипломатической недвижимости.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, о чем договорились Блинкен и Лавров.

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