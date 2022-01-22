США попросили Россию не публиковать ответ на ее предложения по гарантиям безопасности, который они обещали предоставить на следующей неделе.

Об этом со ссылкой на источники сообщает The Washington Post.

По информации издания, Госдеп при этом не исключает, что Москва все же опубликует ответ США.

Ожидается, что в ответе Вашингтон понять, что заинтересованы в продолжении диалога, но исключат отказ НАТО от политики открытых дверей. Также документ должен содержать встречные предложения американской стороны.

По данным источников The Washington Post, в Белом доме считают, что отправка ответа с отказом от основных российских требований все равно будет полезна, так как с ним ознакомится лично президент России Владимир Путин.

"Это в наших интересах, чтобы человек, который принимает единоличные решения в России, ознакомился с нашей позицией и решил, как двигаться дальше", - сообщил источник журналистов в Белом доме.

Напомним, после встречи с госсекретарем США в Женеве 21 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Энтони Блинкен обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на предложения по безопасности.

Также мы писали, что МИД России пригрозил Вашингтону серьезными последствиями за игнорирование требований Москвы о безопасности.