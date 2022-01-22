В Министерстве обороны Российской Федерации рассказали, что Россия направила многоцелевые истребители Су-35С в Беларусь для участия в учениях, которые пройдут в феврале.

Об этом сообщает в субботу, 22 января, пресс-центр Минобороны РФ.

В Беларусь перебрасываются истребители из Восточного военного округа. Экипажи боевых самолетов на учениях отработают несколько задач. Среди них - полеты на максимальную дальность и посадка на белорусские аэродромы.

В Минобороны РФ добавили, что на первом этапе учений, который пройдет до 9 февраля, на территории Беларуси будут созданы группировки войск. Также планируется организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов и воздушного пространства.

Второй этап учений состоится с 10 по 20 февраля. В его рамках планируется отработать отражение внешнего нападения, противодействие терроризму и защиту интересов Союзного государства.

"Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи", - добавили в пресс-центре ведомства.

Ранее "Страна" сообщала, что военная разведка Украины заявила о переброске Россией на Донбасс танков, боеприпасов и людей.

Также мы писали, что Вашингтон увидел "сигнал агрессии" в российско-белорусских военных учениях у границ Украины, которые должны начаться 10 февраля. В Госдепе США считают, что Россия под предлогом учений с Беларусью может напасть на Украину с севера.