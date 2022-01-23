Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью американскому телеканалу ABC оговорилась, заявив, что рада работать на бывшего президента США Барака Обаму.

Фрагмент интервью опубликовала The Daily Mail.

"Я не знаю, когда я уйду. Это честь для меня, мне нравится работать на президента Оба... Байдена", — сказала Псаки, когда ее спросили, не собирается ли она уйти в отставку.

Псаки долгое время была пресс-секретарем Обамы — с 2008 года, когда 44-й американский президент еще был сенатором от штата Иллинойс.

В 2011-м Псаки перешла работать в компанию Global Strategy Group, но в 2012-м вновь стала пресс-секретарем Обамы - на время президентской компании.

В 2013 году Псаки была назначена официальным представителем Государственного департамента Соединенных Штатов.

Ранее "Страна" писала о том, что Джо Байден в третий раз назвал вице-президента Камалу Харрис президентом США. Очередную оговорку он допустил во время выступления в Университетском центре Атланты.

Кроме того, до этого Байден называл Владимира Путина "Клутиным", путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.