Бывший президент США Барак Обама выступил на климатической конференции COP26 в Глазго. Его почти сорокаминутная речь содержала несколько неточностей.

В выступлении Обама, видимо, захотел показаться знатоком местных реалий и культуры, но в итоге перепутал все, что мог, и попал впросак.

Так, Обама назвал шотландский Глазго "Изумрудным островом", хотя это наименование традиционно употребляется по отношению к Ирландии.

Также политик назвал Уильяма Шекспира бардом. А это слово в Шотландии относится к выдающемуся поэту XVIII века Роберту Бернсу. Сказать так о драматурге эпохи Возрождения жителям Соединенного Королевства в голову вряд ли придет.

Кроме того, в речи Обама покритиковал Китай и Россию из-за отсутствия их лидеров в Глазго. А еще экс-президент высоко оценил энергичность молодых климатических активистов, которую те продемонстрировали в Глазго во время многочисленных мероприятий и протестов.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Глазго явилась экоактивистка Грета Тунберг и в уличном выступлении перед толпой единомышленников принялась привычно клеймить политиков - участников саммита.

Также мы сообщали, что действующий президент США Джо Байден задремал сидя во время климатического саммита.