На климатический саммит ООН в Глазго, где украинский президент Владимир Зеленский коллекционирует встречи с мировыми лидерами и прогуливает пленарные заседания, приехала экоактивистка Грета Тунберг. Выступая перед единомышленниками прямо на улице, 18-летняя шведка заклеймила участников саммита.

Видео ее выступление опубликовал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Там собрались политики, наделенные властью, которые только делают вид, что их серьезно заботит наше будущее, что их заботят проблемы людей, которых уже коснулся климатический кризис. Не стоит ждать перемен от тех, кто там внутри. Это не лидеры, лидеры здесь", - сказала Тунберг толпе.

Вообще убеждение о том, что мировые лидеры занимаются только болтовней, а не спасают планету, становится все более распространённой среди экоактивистов и "передовой общественности", требующей ещё быстрее избавляться от угля и двигателей внутреннего сгорания.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Глазго Зеленский произнес речь, вполне в духе Тунберг обвинив мировое сообщество в страданиях животных.

Мы также писали, что украинский президент на климатическом саммите встретился с Джо Байденом.