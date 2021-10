Шведская экологическая активистка Грета Тунберг приняла участие в гала-концерте, который прошел в рамках акции Climate Live в Стокгольме. Вместе с другим активистом Андреасом Магнуссоном под восторженный визг публики она исполнила хит 1980-х "Never Gonna Give You Up" ("Никогда тебя не брошу").

Видеозапись выступления появилась на Ютубе.

"Never Gonna Give You Up" - это дебютный сингл британского певца Рика Эстли, увидевший свет в 1987 году. Почему юные защитники природы решили выбрать именно эту композицию о любви, неясно. Зато Тунберг объяснила, зачем при скромных вокальных данных вдруг запела перед многотысячной аудиторией.

"Мы хотели преподнести сюрприз другим активистам, которые так усердно работали над этим концертом. В конце концов, мы же просто подростки, которые шутят друг с другом, а не просто рассерженные дети, какими нас часто изображают в СМИ", - заявила после выступления далеко уже не ребенок 18-летняя Тунберг.

К слову, мать Тунберг Малена Эрнман - оперная певица.

После длительной паузы, вызванной пандемией, этим летом Тунберг опять развернула бурную деятельность. Она возобновила пятничные протесты под зданием парламента Швеции.

А в конце сентября она обвинила власти ведущих стран в бездействии и бесполезности в деле спасения планеты.