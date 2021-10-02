Шведская экоактивистка Грета Тунберг была замечена в компании молодого человека на шествии в защиту климата в Милане.

Об этом передает Телеграм - канал РИА "Новости".

На снимках некий юноша обнимает 18-летнюю Грету Тунберг за плечи, а она держит в руках чипсы.

Грета Тунберг была в отличном настроении, когда проводила время со своим, по-видимому, очень близким другом на шествии движения Fridays 4 Future. Таинственный незнакомец также с теплотой обнимал Грету за плечи.

Шествие движения Fridays 4 Future прошло в Милане 1 октября, в нем приняли участие около 9 тысяч человек. Манифестация под слоганами "Климат меняется, система нет!", "В аду не так жарко", "За планету!" прошла на фоне предварительного заседания по подготовке к конференции ООН по изменению климата в Глазго.

Ранее "Страна" сообщала, что шведская экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала в своей речи власти ведущих стран и обвинила их в бездействии и бесполезности в спасении планеты. Тунберг считает, что лидеры стран "утопили" будущие поколения в "пустых обещаниях" по защите людей от глобального потепления.

Также мы информировали, что на территории университета в Англии 18-летней Грете Тунберг установили памятник в полный рост.