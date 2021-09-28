Сегодня, 28 сентября, шведская экоактивистка Грета Тунберг раскритиковала в своей речи власти ведущих стран и обвинила их в бездействии и бесполезности в спасении планеты. Тунберг считает, что лидеры стран "утопили" будущие поколения в "пустых обещаниях" по защите людей от глобального потепления.

Об этом сообщает France24.

Активистка уточнила, что разрыв между словами и действиями правительства в ведущих странах уничтожает все шансы человечества приблизиться к углеродной нейтральности.

"Нет никакой "планеты Б". Речь идет не о какой-то дорогой мечте или только зеленой экономике, нулевых выбросах CO2 к 2050 году. Это все мы слышим от наших так называемых лидеров: слова, слова, которые звучат великолепно, но пока не привели к действию. Наши надежды и мечты утонули в их пустых словах", - сказала Тунберг.

По словам Тунберг, умышленное бездействие мировых лидеров можно называть предательством всех нынешних и будущих поколений.

Ранее мы писали о том, что Грета Тунберг раскритиковала президента США Джо Байдена.

Также сообщали, что экоактивистка недовольна полетами на Марс.