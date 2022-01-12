Джо Байден снова назвал вице-президента Камалу Харрис президентом США. Очередную оговорку он допустил во время выступления в Университетском центре Атланты.

"На прошлой неделе президент Харрис и я в Капитолии обсуждали один из моментов", - заявил Байден.

79-летний президент США уже в третий раз совершает одну и ту же ошибку в отношении Харрис, пишут американские СМИ.

Кроме того, ранее он называл Путина "Клутиным", путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

Напомним, в окружении главы США Джо Байдена говорят о его планах на второй президентский срок. Нынешний хозяин Белого дома и так считается самым возрастным президентом в истории Соединенных Штатов. Следующие выборы должны состояться в 2024 году. В случае его победы к концу второй каденции Байдену будет 86 лет.

Как сообщалось, 18 марта во время выступления перед камерами Джо Байден назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом. При этом никто из присутствовавших не поправил главу Белого дома, а сам он даже не заметил своей ошибки.

После нескольких оговорок главы Белого дома, назвавшего Харрис президентом, ведущий Charlamagne Tha God в шутку поинтересовался, кто же на самом деле занимает высший пост в государстве. Этот вопрос разозлил Камалу Харрис и заставил ее отвечать на повышенных тонах.