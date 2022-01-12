Президент США Джо Байден считает штурм Капитолия в январе 2021 года попыткой государственного переворота.

Об этом Байден заявил 11 января, выступая в Атланте, пишет The Independent.

"Жестокая банда, которую поддерживал и воодушевлял побежденный бывший президент (Дональд Трамп - Ред.), 6 января 2021 года стремилась с помощью насилия заполучить то, что он (Трамп - Ред.) потерял в ходе голосования на выборах", - заявил Байден.

Президент США во время выступления заявил о срочной необходимости принять законодательство по защите конституционного права голосовать и подлинности выборов.

"Именно поэтому мы собрались здесь сегодня. Для того, чтобы выступить против сил в Америке, которые ценят власть выше принципов, сил, которые совершили попытку переворота, переворота против законно выраженной воли американского народа, посеяв сомнения, придумывая обвинения в фальсификации и пытаясь украсть у народа выборы 2020 года", - сказал Байден.

По его словам, тогда была предпринята попытка "навязать волю банды, отвергнуть свободные и справедливые выборы и, впервые в американской истории, остановить мирный переход власти".

Напомним, "Страна" писала о том, что говорят в Америке через год после штурма Капитолия.

Также мы сообщали, что ранее Байден назвал героями копов-охранников Капитолия, которые покончили с собой.