Вчера исполнился год штурму Капитолия сторонниками Трампа, несогласными с результатами выборов.

В Вашингтоне в годовщину захвата состоялись "траурные" мероприятия, а Байден выступил с жесткой речью, обвинив Трампа в провоцировании своих фанов на насильственные действия.

"Бывший президент США сплел паутину лжи о выборах 2020 года. Он поступил так, потому что ставит власть выше принципов, потому что считает собственные интересы выше интересов его страны, интересов Америки, потому что его уязвленное самолюбие значит для него больше, чем наша демократия или наша конституция. Он не может смириться с тем, что проиграл", - заявил Байден.

Президент США объявил о системном кризисе американской демократии.

"Под этим он, правда, понимал не скандалы на выборах, не избирательное правосудие с преследованием протестующих на Капитолии, не погромщиков из "антифа" и BLM, и не усиливающуюся либеральную цензуру. А то, что не всё общество готово дисциплинированно подстраиваться под либеральную повестку", - отмечает американист Малек Дудаков в своем Телеграмм-канале.

В свое спиче он демонстративно избегал упоминания имени Трампа, вместо этого более десятка раз назвав его "бывшим президентом".

"Комментаторы отмечают, что нынешняя речь Байдена в корне отличалась от того, что он говорил год назад, в день попытки захвата Капитолия. Тогда Байден обещал объединить нацию, но год спустя становится очевидно, что объединения не произошло", - резюмирует BBC.

Трамп в свою очередь тоже обвинил Байдена в разделении Штатов.

"Байден воспользовался моим именем, чтобы еще сильнее разделить Америку", - заявил Трамп, назвав выступление президента "политическим театром". И продолжил настаивать, что "большой ложью" были именно результаты выборов-2020.

"Демократы хотят завладеть этим днем, шестым января, чтобы подогревать страхи и разделять американский народ", - добавил Трамп.

Эксперты говорят: с приближением промежуточных выборов в Конгресс демократы будут пытаться на допустить реванша оппонентов, часть которых до сих пор считает лидером Трампа.

Есть мнение, что события шестого января на фоне падения рейтингов власти становятся поводом для демократов для перестройки под себя всей избирательной системы.

"Фиксация демократов на Трампе, кто уже год не является президентом, вполне объяснима падением рейтингов Байдена. В условиях рекордной инфляции, миграционного кризиса, проблем в энергетике и внешней политике Байден, Харрис и мэр Пит стали существенно отставать от Трампа в опросах. Опасаясь болезненного поражения на выборах, демократы решили пойти ва-банк. С одной стороны, они продвигают избирательную реформу, которая федерализует выборы в США, поставит их под контроль Вашингтона, навяжет всей стране массовое почтовое голосование и нивелирует любую возможность проследить за их честностью. С другой стороны, демократы надеются через суд или Конгресс запретить Трампу и близким к нему республиканцам в принципе избираться. Для этого они ссылаются на 14-ю поправку к конституции США, где воспрещается идти на выборы тем, кто участвовал в мятеже против американского государства. Очевидно, что никто не будет запрещать избираться, например, Харрис - которая открыто поддерживала беспорядки БЛМ и даже призывала всех скидываться в Фонд свободы Миннесоты для выплаты залога за погромщиков. Речь идёт только о не санкционированных либеральной элитой протестах - о событиях шестого января. Попытки демократов отстранить своих оппонентов от участия в выборах будут в первую очередь опасны для правых кандидатов в либеральных штатах. Что же касается Трампа, то в случае его повторного выдвижения в президенты можно ждать реализации обсуждаемого ещё в 2020 году сценария с отказом в регистрации его кандидатуры в штатах вроде Калифорнии. Подобная электоральная война усугубит нынешний кризис американской государственности", - прогнозирует Дудаков.

"Страна" выясняла, что эксперты и рядовые американцы думают о тех событиях через год и каковы последствия штурма Капитолия.

"6 января - не в прошлом, оно - каждый день"

События 6 января, когда десятки тысяч разъяренных трампистов пытались помешать конгрессу официально утвердить результаты президентских выборов, трактуют по-разному. Одни видят в них попытку государственного переворота со стороны Трампа, другие - провал службы безопасности, третьи - справедливую борьбу избирателей против "кражи победы Трампа". Многие сходятся в том, что этот день день потряс основы американской демократии.

В тот день погибли 5 человек - один полицейский и четверо сторонников Трампа. Самой резонансной жертвой стала ветеран ВВС США Эшли Бэббит, которую застрелили в коридорах федерального законодательного собрания. Кстати, против сотрудника полиции, застрелившего безоружную Бэббит, уголовное дело не возбудили. Он даже не получил дисциплинарного взыскания.

При этом арестовали сотни участников штурма, несколько десятков получили приговоры - от условного срока до пяти лет тюрьмы по обвинениям в препятствовании работе представителей власти, использовании оружия и нападениях.

При этом никого не осудили по серьезным статям о свержении конституционного строя, бунте или терроризме, в которых противники Трампа обвиняли "захватчиков". В ФБР говорят, что следов заговора не нашли.

Против Трампа была начата процедура импичмента за подстрекательство к беспорядкам. Она, правда, провалилась, но после 6 января в его партии углубился раскол.

"Думаю, что республиканцы в течение последующих недель и месяцев поняли, что Трамп продолжает контролировать Республиканскую партию", - сказала Deutsche Welle Сюзан Сполдинг, руководитель проекта "Защита демократических институтов" в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

Как показал опрос, проведенный Университетом Монмута, почти половина избирателей Республиканской партии считают беспорядки в январе 2021 года правомерными протестами.

Тем временем продолжается расследование в комиссии конгресса, в которую вошли лишь двое республиканцев и которая расследует роль Трампа и его окружения, пытаясь найти доказательства подготовки мятежа или переворота.

Председатель комиссии конгрессмен Бенни Томпсон заявил на ее первом заседании, что бунтовщики якобы были близки к свержению конституционного строя.

Ему вторят либеральные СМИ, которые единогласно критиковали Трампа всю предвыборную кампанию и после нее.

"6 января - не в прошлом, оно - каждый день", - пишет отдел мнений New York Times.

"Как террористы 11 сентября хотели разрушить американскую демократию в 2001 году, точно так же и террористы 6 января хотят разрушить нашу демократию, даже если они притворяются ее защитниками", - считает колумнист USA Today.

Но и обвинение демократов в госперевороте в СМИ считают сильно преувеличенным.

"У бунтовщиков не было очевидного лидера и внятного плана. Даже если бы у них получилось украсть или уничтожить официальные сертификаты коллегии выборщиков, неужели демократы думают, что какой-то придурок в меховой шапке с раскрашенным лицом мог бы просто объявить выборы несостоявшимися?" - пишет Wall Street Journal.

Известный политолог Фрэнсис Фукуяма в своей колонке в New York Times увидел в штурме Капитолия угрозу для позиции США на международной арене - и их "подарок для России и Китая в их борьбе с либеральной демократией".

Республиканцы не согласны с такой оценкой. Конгрессмен Эндрю Клайд сравнил штурмовавших Капитолий сторонников Трампа с обычной экскурсией для граждан. Его коллега Элиз Стефаник, обвинила в насилии лидеров Демократической партии. По ее мнению, они несут ответственность за безопасность в парламенте, так как имеют в нем большинство.

"Возможно, это была генеральная репетиция"

Обозреватель Newsweek Уильям Аркин заключает, что в первую годовщину 6 января остается много неясного: о прямой роли Трампа, о любой связи, которая действительно существовала между лагерем экс-президента и протестующими, о спецслужбах и о том, что они действительно знали, о неадекватной реакции ФБР и, наконец, о размерах толпы и самих протестующих.

"6 января по-прежнему остается открытой раной в американском обществе, и большая часть обиды и замешательства связана с вопросом о том, была ли это демонстрация, бунт или восстание. Простой ответ - все вместе. Это была демонстрация, потому что из всех присутствовавших было арестовано около 750 человек, большинство из которых обвиняются в препятствовании работе Конгресса, нарушению права владения и хулиганстве. Это был бунт, потому что тысячи людей насильно пренебрегли порядком и жестоко окружили здание Капитолия. Это было восстание, потому что сотни пришли вооруженные, от пистолетов до перцовых баллончиков - до того, как Трамп что-то сказал - готовые штурмовать Капитолий и атаковать правительство Соединенных Штатов", - полагает Аркин.

Факты, по его мнению, указывают на то, что всего лишь один процент людей, которые там были, подходят под ярлык повстанцев.

"Другими словами, это был органический протест, выросший из более крупного движения", - считает обозреватель.

В то же время в США говорят о возможной угрозе реванша трампистов. А если власти будут пытаться посадить Трампа, раскол и хаос в стране, по прогнозам экспертам, будут только нарастать.

"6 января, возможно, была генеральная репетиция", - предрекает аналитик Питер Берген в колонке на сайте CNN.

Версии событий в Капитолии и шансы Трампа на выборах-2024

На счет событий в Капитолии по-прежнему бытует несколько версий. По одной, административное здание штурмовали ярые фанаты Трампа, в основном крайне правые радикалы и разные фрики вроде парня в меховой шапке с рогами (который, кстати, получил 3 года и 5 месяцев тюрьмы).

По другой, это могла быть провокация оппонентов Трампа для его дискредитации и устранения из политической жизни. Некоторые сторонники президента считают, что это была операция спецслужб по указке демократов для создания нужной картинки: мол, протестующих заманили в Капитолий, чем объясняется, например, странное бездействие полицейских.

Во второй версии, кстати, уверены многие фанаты Трампа.

"Надо было выставить "трампистов" террористами и бандитами. Получается, больше 74 миллионов, голосовавших за Трампа, преступники? Есть большие основания верить, что выборы были нечестными. Байден для многих - нелегитимный президент. Так что ждем "второго пришествия Трампа", буду голосовать за него, если он выдвинется", - сказал нам Джон Эмметт из Остина.

"Трамп, вероятно, снова будет баллотироваться в следующем цикле президентских выборов - и его господство над Республиканской партией сейчас кажется сильнее, чем сразу после восстания 6 января", - считает Берген.

Для самих США события в Капитолии годовой давности могут иметь последствия, которые грозят усугубить раскол в стране и усилить напряжённость. А также еще больше мобилизовать противников Байдена.

"Сторонники Трампа - это ведь не только захватившие Капитолий "варвары с рогами", которых у демократов презрительно называют mob (шайка, чернь, банда, - прим. ред.). Это миллионы мирных граждан, те самые "средние американцы", которые не согласны с политикой Байдена. Многие остаются уверенными, что выборы украли и не признают Байдена президентом. Поэтому могут начаться брожения внутри США, которые при радикальном сценарии могут привести к расколу государства. Кроме того, могут активизироваться вооружённые ультраправые и их стычки с крайне левыми, активистами BLM, что грозит стабильности США", - говорит "Стране" вашингтонский политолог Крис Ситтон.

Противостояние "двух Америк", по мнению экспертов, может лишь углубиться. Тем более, как прогнозирует Figaro, после ухода Трампа "трампизм останется - и как политика, и как стиль".

Как заявил лидер мнения консервативной Америки, ведущий Fox News Такер Карлсон, два полушария Америки – консервативное и либеральное – не могут быть отделены друг от друга мирным способом.

"Это сиамские близнецы, и сохранение жизни одного возможно только ценой жизни другого. Если этот вариант для элит неприемлем, надо думать, как договариваться. Можно без конца вести информационные войны, искать виноватых, говорить, что сторонники Трампа сплошь террористы и конспирологи, но от этого все эти люди не станут относится к либерально-демократической повестке лучше. Вместо того, чтобы расследовать как протестующие проникли в Конгресс, нужно спросить себя почему они туда вообще пошли. Может потому, что они больше не верят в демократические процедуры, в справедливость и способность быть услышанными через выборный процесс? Может потому, что они утратили веру в американские институты? А вместо того, чтобы заняться этими проблемами демократы продолжают их шельмовать и требовать повиновения", - сказал Карлсон.

Последствия событий 6 января будут расходиться как круги по воде в течение многих лет, и разбираться с ними предстоит историкам, пишет Wall Street Journal.

"Авторитет США в мире серьезно пострадал. В стране идет жестокий процесс самоочищения - если ей вообще удастся это сделать", - резюмирует Süddeutsche Zeitung.

Годовщина штурма Капитолия и бунт в Казахстане

Отмечают также, что по иронии судьбы годовщина "вашингтонского мятежа" совпала с настоящим мятежом в Казахстане.

"Это накладывает особый отпечаток на любую реакцию США на происходящее в Средней Азии. Белый дом после долгой паузы выступил с умеренной позицией, призвав и уличных протестующих, и власти Казахстана к сдержанности и соблюдению законов. При этом администрация Байдена попыталась всячески заверить мировую общественность в том, что Америка не играет никакой роли в этих событиях. Глава аппарата команды Байдена постарался нивелировать обсуждение этой повестки внутри США, опасаясь обвинений в лицемерии. Ведь они только подготовились торжественно шельмовать протесты на Капитолии и их участников. И на этом фоне прямая поддержка беспорядков в Казахстане станет уж слишком очевидным проявлением двойных стандартов. Дополнительную роль играют и тесные финансовые связи элиты Демпартии с казахскими олигархами. Полугодовая работа "комиссии шестого января" в Конгрессе свелась к попыткам уличить Трампа в организации "мятежа". При этом множество вопросов о тех событиях так и остаются без ответа. Например, почему спикер Нэнси Пелоси отказалась призывать нацгвардию в Вашингтон для охраны федеральных учреждений или как так вышло, что полиция Капитолия свободно пропустила многих протестующих внутрь здания. И что же случилось с теми якобы заложенными бомбами, которые так и не нашли? Пока участники этих событий томятся в суровейших условиях в одиночных камерах, либеральная публика уже вовсю ведёт кампанию за переписывание истории. В школах вводятся специальные уроки, где детям объясняется смысл событий шестого января - конечно, в правильном ключе, обличая "мятежников" и героизируя законодателей-демократов. Тематика "мятежа" активно используется для попыток под шумок протащить в Конгрессе избирательную реформу с массовым почтовым голосованием - и даже снять с выборов неугодных Демпартии кандидатов. Хотя сама эта повестка, несмотря на все потуги демократов, интересует избирателей гораздо меньше, чем актуальные проблемы - инфляция, миграция или энергетика. Либеральная публика продолжает сокрушаться опросам, где немалая часть американцев поддерживает протесты на Капитолии. Ведь они так долго убеждали население, что это была вопиющая атака на демократию! А тут ещё и параллельно происходящие события в Казахстане красноречиво напоминают Америке, как выглядит настоящий мятеж в сравнении с банальными потасовками с полицией в Вашингтоне", - пишет Дудаков в своем Телеграмме.