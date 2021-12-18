Суд во Флориде вынес приговор стороннику экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Роберту Палмеру, который принимал участие в захвате Капитолия в начале января текущего года. Его отправили в тюрьму на пять лет и три месяца, признав виновным в нападении на полицейских с применением доски и огнетушителя.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Приговор был оглашен в пятницу, 17 декабря. Кроме того, максимальный срок, который грозил Палмеру - до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 250 тыс. долларов.

"Ваша честь, мне действительно очень стыдно за то, что я сделал", – сказал 54-летний обвиняемый.

Сторона обвинения утверждает, что во время событий у Капитолия 6 января нынешнего года Роберт Палмер бросил деревянную доску в полицейских, когда те охраняли западный вход в здание Конгресса, а позже распылил в их сторону огнетушитель. Когда баллон опустел, он бросил его в сотрудников правоохранительных органов.

Издание пишет, что Палмер – один из более чем 700 человек, которым предъявлены обвинения в связи с беспорядками в начале января. В ходе штурма десятки полицейских были избиты и получили ранения. Из-за беспорядков в тот день погибли пять человек. Ущерб, нанесённый Капитолию, оценён в 1,5 млн долларов.

Ранее в письме на имя судьи Палмер заявил о том, что чувствует себя преданным Трампом и его союзниками, "накрученными" теориями заговора.

"Сторонникам Трампа лгали те, кто в то время обладал большой властью", – написал он. Акцентируя внимание на то, что речь шла о ложных заявлениях о якобы украденных выборах.

Кроме того, Палмер также считает несправедливым своё суровое наказание, поскольку зачинщики штурма по-прежнему на свободе.

Напомним, ранее мы сообщили о том, что летом в США отправили в тюрьму первого участника зимнего штурма Капитолия.

Кроме того, "Страна" также писала о том, что 17 ноября, суд США приговорил еще одного участника штурма Конгресса Джейкоба Энтони Ченсли, известного по прозвищу "шаман", к 3 годам и пяти месяцам тюрьмы.