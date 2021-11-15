Экс-советник Дональда Трампа Стивен Бэннон арестован после отказа давать показания следствию по делу о штурме здания Капитолия в Вашингтоне.

Об этом информируют "РИА-Новости" со ссылкой на сообщение ФБР в понедельник, 15 ноября.

"В понедельник, 15 ноября, Стивен К. Бэннон сдался вашингтонскому полевому офису ФБР. Его арестовали и оформили по двум пунктам неуважения к конгрессу", - говорится в сообщении ФБР.

Стивен Бэннон отказывался сотрудничать со следствием, сославшись на слова Трампа о привилегиях бывшего президента. Из-за отказа откликнуться на повестку в прошлую пятницу ему предъявили два пункта обвинений в неуважении к конгрессу.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-советник Дональда Трампа Стивен Бэннон арестован за отказ давать показания по делу о штурме Капитолия. При этом Бэннон сам сдался властям. По версии ФБР, во время штурма Капитолия он призывал к "свержению режима Байдена". От дачи показаний он отказывался. Бэннону были предъявлены обвинения, он был объявлен в розыск и 15 ноября сдался властям.

Также мы писали, что в США по делу о беспорядках в Вашингтоне и штурме Капитолия 6 января, перед федеральным судом предстали более трехсот человек. Как минимум 280 из них были арестованы.